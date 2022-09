Gheorghe Flutur anunta proiectul Poiana Bucovinei in zona Rarau pe model Poiana Brasov: Va trebui sa ne axam pe infrastructura, pe organizare integrata si sa organizam foarte-foarte multe evenimente ca sa-i atragi pe oameni

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, joi, la Conferinta "Descopera Nord Est" din cadrul Galei Turismului din Regiunea Nord-Est care se desfasoara la Gura Humorului, mai multe proiecte pe care le are in vedere in ceea ce priveste dezvoltarea turismului in judetul Suceava./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media ... citeste toata stirea