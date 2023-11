> Dupa sfintirea cazinoului si sedinta solemna a CJ Suceava se va deschide Targul de Turism in Tara Dornelor, a transmis presedintele administratiei judetenePresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a aflat ieri, din nou, in zona Dornelor, pentru a pregati manifestarilor de Ziua Bucovinei.El a spus ca, in acest sens, parteneriatul Consiliului Judetean Suceava cu Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si cu Primaria Vatra Dornei a functionat perfect."Acum se lucreaza la ... citeste toata stirea