Gheorghe Flutur, impreuna cu presedintele Senatului, Nicoale Ciuca, discutii la Varfu Campului pentru finalizarea barajului de pe Siret

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit luni cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si cu presedintele PNL Botosani, Valeriu Iftimie, la barajul de pe Siret, situat in Varfu Campului. Intalnirea a avut ca scop discutarea finalizarii lucrarilor la acest important proiect de infrastructura, care este realizat in proportie de peste 90%.Constructia barajului, care acopera o suprafata de aproximativ 600 de hectare intre judetele Botosani si Suceava, a inceput in ... citește toată știrea