Gheorghe Flutur la deschiderea Festivalului Medieval: Devenim cel mai mare festival din Romania, iar Suceava devine un magnet pentru turisti. Anul acesta vom atinge recordul de 500.000 de turisti in judet ceea ce inseamna foarte mult dupa aceste vremuri c

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri seara, la Cetatea de Scaun a Sucevei la deschiderea oficiala a Festivalului de Arta Medievala "Stefan cel Mare" ca aceasta manifestare a continuat an de an, chiar si online in perioada in care erau impuse restrictii din cauza pandemiei si ca acum a crescut numarul de trupe participante.