Gheorghe Flutur, la finalul celui de-al III-lea mandat de presedinte al CJ Suceava

Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava, a transmis un mesaj de multumire catre suceveni la finalul celui de-al treilea mandat. In discursul sau, a subliniat realizarile din timpul mandatelor sale, punand accent pe schimbarile semnificative aduse judetului.Gheorghe Flutur a evidentiat modernizarea infrastructurii rutiere, mentionand ca peste 80% din drumurile judetene au fost reabilitate, cu proiecte in derulare in localitati precum Malini, Radaseni si Satu Mare - ... citește toată știrea