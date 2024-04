Gheorghe Flutur, la Vatra Dornei si la Vicovu de Sus

Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, presedinte al CJ Suceava, a declarat, joi, la Vatra Dornei, ca administratia liberala din municipiu a reusit sa realizeze multe investitii de modernizare, in special in ceea ce priveste reabilitarea serviciilor de utilitati, introducerea gazului natural si ca se implementeaza proiecte de reabilitare a infrastructurii stradale, subliniind ca s-au facut investitii importante in infrastructura scolara, in constructia de blocuri ANL si ca se fac investitii ... citește toată știrea