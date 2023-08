Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, in finalul intalnirii organizate la CJ Suceava de CNAIR cu firmele si institutiile implicate in realizarea autostrazii A 7 de la Pascani la Siret, ca este optimist ca lucrarile de executie vor incepe cat mai repede."Pe autostrada suntem in linie dreapta si de noi depinde, si de firme, si le multumesc... sa scoatem cat mai repede la licitatie executia lucrarii. Imi doresc foarte mult cea pana la Suceava, dar si pe ... citeste toata stirea