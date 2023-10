> Conform presedintelui administratiei judetene, in ultimii 15 ani, brandul Bucovina a fost din ce in ce mai prezent in tara si strainatate, iar anul acesta avem deja peste jumatate de milion de turistiPresedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a deschis, vineri dupa-amiaza, Targul de Toamna "Produs in Bucovina" si a lansat si noul concept de promovare turistica: "Bucovina Turistica".Gheorghe Flutur, Ion Lungu, Lucian Harsovschi si Bogdan Gheorghiu au venit la scena amplasata pe esplanada ... citeste toata stirea