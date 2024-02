Gheorghe Flutur si-a prezentat contributia sa la autostrada Pascani - Suceava

> M-am suflecat, mi-am luat cizme, mi-am luat cravata, m-am dus in santiere, am suportat intepaturi si critici, am inghitit multe nedreptati si neadevaruri, spune seful administratiei judetenePresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat, ieri, contributia lui pentru ca proiectul autostrazii Pascani - Suceava sa ajunga sa fie aprobat in CTE al Ministerului Transporturilor."In cursul acestei dimineti (ieri - n.red.) la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a ... citește toată știrea