Consilierul judetean PSD Gheorghe Petrescu a atras atentia, joi, in sedinta Consiliului Judetean Suceava asupra situatiei transporturilor de marfuri in special pe relatia cu Ucraina aratand ca soferii ucraineni nu platesc taxa de drum, dar drumurile noastre sunt distruse si ca si incalca legislatia rutiera."Se vehiculeaza in spatiul public faptul ca aceste camioane ucrainene nu platesc niciun fel de taxa de drum, dar de distrus distrug drumurile noastre si se vede cu ochiul liber peste tot", a ... citeste toata stirea