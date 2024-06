Gheorghe Soldan a multumit sucevenilor pentru increderea acordata

> Potrivit lui, este un moment care marcheaza inceputul schimbarilor pe care le dorim in judetul SuceavaDeputatul Gheorghe Soldan, presedintele ales al Consiliului Judetean Suceava, a multumit sucevenilor pentru ca i-au acordat increderea si promite ca nu dezamagi."Impreuna am reusit! Va multumesc din suflet pentru increderea pe care mi-ati acordat-o prin fiecare vot. Acesta este un moment important pentru noi toti, un moment care marcheaza inceputul schimbarilor pe care le dorim in judetul ... citește toată știrea