Gheorghe Soldan condamna practicile liberale de intimidare a candidatilor PSD si a sustinatorilor

Deputatul PSD Gheorghe Soldan, candidatul sustinut de PSD pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava, a condamnat ferm un incident in care doi angajati ai Primariei Dorna Arini au fost surprinsi filmand intalnirea sa cu localnicii, desfasurata duminica dupa-amiaza in caminul cultural al localitatii.Aflam ca omentul tensionat a avut loc in cadrul lansarii candidatului PSD pentru functia de primar, Marius Harja.Soldan a calificat gestul de a trimite angajati ai primariei sa ... citește toată știrea