Gheorghe Soldan, la Granicesti, alaturi de primarul PSD Gheorghe Nutu

> Vremea in care un singur om a condus judetul trebuie sa apuna. Este timpul pentru o echipa care sa administreze judetul!Candidatul PSD la functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava, deputatul Gheorghe Soldan, a fost prezent, vineri, la Granicesti la o intalnire electorala si a subliniat ca primarul PSD al comunei, Gheorghe Nutu, este dedicat si gospodar, care are proiecte de modernizare de peste 13 milioane de euro care au fost realizate sau sunt in curs de desfasurare in ... citește toată știrea