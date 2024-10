Gheorghe Soldan va fi investit presedinte al CJ la 24 octombrie

> In aceeasi zi va fi instalat in functie si primarul Sucevei, Vasile RimbuIn urma alegerilor locale din 9 iunie 2024 si a validarii mandatelor de catre instantele de judecata, prefectul judetului Suceava a emis ordinele de convocare pentru ceremonia de constituire a noilor consilii locale in 62 de unitati administrativ-teritoriale din judet. In ziua de 14 octombrie, primarii si consilierii locali din localitatile Adancata, Bosanci, Hantesti, Ipotesti, Moara si Scheia au depus juramantul in ... citește toată știrea