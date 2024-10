Grad de ocupare mai redus al unitatilor de cazare din judet

> In iulie 2024, indicele de ocupare a capacitatii turistice a fost de 39,2%, sub 40,7%, la nivel national > In iulie, durata medie de sedere in structurile de primire sucevene a fost de 2,3 zileIn luna iulie 2024, in judetul Suceava, indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica in functiune a fost 39,2%, mai mare cu 1,5 de puncte procentuale fata de iulie 2023, cand a avut nivelul de 37,7%. Aceasta potrivit Buletinului statistic lunar al Directiei Judetene de Statistica, ... citește toată știrea