Gradina terapeutica cu un circuit senzorial integrat, pentru copii cu dizabilitati amenajata la Suceava de Carrefour Romania si Fundatia FARA

Carrefour Romania si Fundatia FARA anunta ca amenajeaza cea de-a doua gradina terapeutica in cadrul Centrului de Terapie si Recuperare Emanuel din Suceava, care include un circuit senzorial integrat in aer liber.Premiera este insotita de amenajarea a trei spatii terapeutice in Suceava cu ajutorul voluntarilor Carrefour, unde specialisti in nutritie, psihologi si pediatri ofera indrumare si sprijin alimentar familiilor care au in grija cel putin o persoana cu dizabilitati.Aceste activitati ... citeste toata stirea