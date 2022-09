Gradinita "Mihai Eminescu" va fi inaugurata de Ziua Nationala a Romaniei

> Primele lucrari au demarat in 2008, ulterior au fost sistate, Primaria Suceava preluand obiectivul de la Ministerul Educatiei in 2016 > In tot acest timp, activitatea didactica cu prescolarii s-a desfasurat la parterul si primul etaj al CN "Mihai Eminescu"Gradinita cu Program Prelungit de pe langa Colegiul National "Mihai Eminescu" din municipiul Suceava va fi data in folosinta la data de 1 decembrie.Primarul Ion Lungu informeaza ca inaugurarea obiectivului survine darii in functiune, in ... citeste toata stirea