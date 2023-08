> In martie 2023, gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a fost de 78,9%, acesta crescand cu 1 punct procentual fata de aceeasi luna din 2022Volumul marfurilor exportate in luna martie 2023 din judetul Suceava, in valoare de 67,81 de milioane de euro, a fost mai mic decat volumul marfurilor importate, de 85,91 de milioane de euro, astfel incat balanta comertului international prezinta un deficit comercial de 18,98 de milioane de euro. Aceasta conform Buletinului statistic lunar dat ... citeste toata stirea