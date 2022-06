Grav accident rutier la Ipotesti

> Acesta a fost provocat de un sofer ucrainean baut, care, fiind in depasire, a lovit un autoturism al carui sofer intentiona sa intre in curtea casei saleUn accident cu mai multe persoane ranite, produs sambata seara, la Ipotesti, a fost generat de un sofer ucrainean baut care, fiind in depasire, a intrat intr-un autoturism al carui sofer venea regulamentar din sens opus si care a virat pentru a intra in curtea locuintei sale.Ruslan L. de 30 ani, cu domiciliul in Ucraina, conducea un ... citeste toata stirea