Grav accident rutier la Paltinoasa

> Trei persoane au fost raniteTrei persoane au fost ranite, ieri-dimineata, intr-un grav accident produs pe DN 17, in zona localitatii Paltinoasa.Potrivit serg.-maj. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un accident rutier s-a produs ieri pe DN17 in zona localitatii Paltinoasa, in jurul orei 2:15.In accident au fost implicate doua autoturisme, rezultand trei victime. Una dintre ele, o femeie de 35 de ani, a fost gasita incarcerata. Dupa extragere, femeia a fost predata echipajelor medicale ... citeste toata stirea