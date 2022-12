Grav accident rutier pe DN 17, la "Lira"

> Opt persoane au fost implicate, dintre care cinci au fost gasite incarcerateUn grav accident rutier s-a produs, marti dupa-amiaza, pe DN 17, in zona "Lirei", intre Ilisesti si Paltinoasa.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, in accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau opt persoane, patru adulti si patru minori.Alin Galeata a spus ca, din cele opt persoane implicate in eveniment, cinci au ramas incarcerate.Victimele au diferite leziuni ... citeste toata stirea