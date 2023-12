> O tanara a murit, iar trei tineri au fost grav ranitiUn grav accident rutier s-a produs duminica seara intre Dumbraveni si Bursuceni.O tanara de 24 de ani din Veresti a murit, iar trei tineri au fost grav raniti.Potrivit anchetei politistilor, duminica in jurul orei 22:20, Laurentiu-Mihai L., in varsta de 21 de ani, din comuna Veresti, conducea un autoturism VW Golf, pe DC 65, in localitatea Dumbraveni, avand directia de deplasare dinspre Dumbraveni catre Bursuceni. La un moment dat, a ... citeste toata stirea