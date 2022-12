Guvernul a aprobat transferul terenului pentru construirea Facultatii de Medicina de la Suceava

> Consiliul Judetean a cedat aceasta suprafata de teren, strategic amplasata in curtea Spitalului Judetean si in apropierea UniversitatiiPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, joi, ca a fost facut "pasul final" pentru inceperea constructiei Facultatii de Medicina de la Suceava.Gheorghe Flutur a spus ca in sedinta de miercuri a Guvernului a fost aprobata o hotarare privind transferul terenului pe care se va construi sediul Facultatii de Medicina in ... citeste toata stirea