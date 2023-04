> Solicitantul si membrii de familie ai acestuia sa fie incadrati in munca, iar copiii minori sa fie inscrisi la scoala, sunt conditiile pe care refugiatii ucraineni trebuie sa le indeplineasca in urmatoarele cinci luni pentru a mai primi sprijin financiar de la guvern.Executivul a aprobat, miercuri, o hotarare de guvern care modifica legislatia privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti ... citeste toata stirea