Guvernul Ciolacu desfasoara 30 de programe, mai ales pentru tinerii din categorii defavorizate

Guvernul condus de Marcel Ciolacu desfasoara in prezent 30 de programe de sprijin si integrare pentru tinerii NEETs (n.r. - not in employment, education or training), adica tinerii care nu sunt incadrati in munca, educatie sau formare. De asemenea, in programul pentru Romania propus de PSD, un buget de 6 miliarde de euro este alocat educatiei, dintre care 470 de milioane de euro sunt doar pentru dezvoltarea invatamantului tehnologic, spre exemplu. Este paradoxul situatiei in care se afla ... citește toată știrea