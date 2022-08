Guvernul obliga autoritatile sucevene sa majoreze impozitul pe cladiri chiar si cu pana la 80%!

> "Sunt doar niste simulari, nu vrem sa panicam pe nimeni", spune primarul Ion Lungu, subliniind ca "se face tot posibilul spre a se aplica doar minimumul prevazut de lege" > Printre altele, in calcul sunt luate vechimea cladirii si zona in care aceasta este amplasata, cresterea urmand a fi resimtita si ca urmare a nemajorarii darilor in ultimii 10 aniMajorarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 16 din 2022, este o "problema spinoasa". Asa a ... citeste toata stirea