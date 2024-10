Guvernul trebuia sa decida de mult ce sume aloca la Suceava pentru Spitalul de Copii si Spitalul de Boli Infectioase

Vicepresedintele CJ Suceava Niculai Barba a raspuns liderului femeilor social-democrate din judetul Suceava, Larisa Blanari, ca in ceea ce priveste Spitalul de Copii si Spitalul de Boli Infectioase este treaba Guvernului sa aloce fondurile necesare si ca presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat Companiei Nationale de Investitii, in urma cu mai multi ani, sa gaseasca fonduri si sa faca proiectarea.Niculai Barba a spus ca a inteles ca Larisa Blanari a fost inclusa "pentru joi in ... citește toată știrea