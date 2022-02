I-a picat tutun din cer. O suceveanca s-a trezit cu un troler plin cu tigari si cu o drona in curtea casei

O femeie din comuna Straja a judetului Suceava, care locuieste la un kilometru distanta de granita cu Ucraina, s-a trezit in curtea cu un troler plin cu tigari de contrabanda si o drona. O femeie care locuieste in comuna Straja a judetului Suceava, la un kilometru distanta de granita cu Ucraina, a avut parte de o surpriza de proportii, in dimineata zilei de joi, 10 februarie. Ea a gasit in curtea casei un troler plin cu tigari de contrabanda si o drona."Nu este un colet trimis de curier, nici ... citeste toata stirea