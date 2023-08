> Tone de peste mort in descompunere genereaza un miros greu de suportat!Comuna Moara se confrunta in prezent cu o tragedie ecologica pe fondul conditiilor meteo neobisnuit de calduroase pentru aceasta zona. Iazul care a fost sursa de viata si recreere a fost pustiit, lasand in urma o imagine dezolanta si un miros insuportabil.Secarea iazului a avut loc intr-un context in care judetul Suceava a fost lovit de avertizari meteo de cod galben si cod portocaliu de canicula, temperaturile ridicate ... citeste toata stirea