Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a negat, sambata seara, ca ar fi trimis mesaje prin care prezinta masuri de autoprotectie in cazul contaminarii radioactive."Avand in vedere sesizarile primite din partea cetatenilor cu privire la un mesaj care circula prin intermediul aplicatiei WhatsApp referitor la masurile de autoprotectie pentru populatie in cazul contaminarii radioactive a mai multor regiuni din tara, facem precizarea ca IGSU se delimiteaza clar de aceste informatii care ... citeste toata stirea