Imagini ce surprind reactia de empatie a sucevenilor la drama ucrainenilor ce se refugiaza din fata razboiului vor fi prezentate intr-o expozitie organizata in Senatul Romaniei

Subprefectul Cristian Sologon a anuntat, joi, ca autoritatile sucevene impreuna cu parlamentarii de Suceava vor organiza, in Senatul Romaniei, o expozitie cu fotografii care sa prezinte modul in care sucevenii au reactionat la suferinta ucrainenilor care s-au refugiat in Romania prin Vama Siret./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: ... citeste toata stirea