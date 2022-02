Imagini din timpul evacuarii pacientilor Spitalului Suceava, dupa izbucnirea incendiului. Salvatorii merg din salon in salon in cautarea bolnavilor VIDEO

Un martor al incendiului produs in noaptea de 2/3 februarie, in Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava a filmat momentul in care salvatorii merg din salon in salon pentru a-i evacua pe bolnavi. In inregistrarea video publicata de televiziunea Intermedia se observa cum salvatorii, angajati ai spitalului, pompieri si politisti locali, se deplaseaza pe holul unei sectii si prin saloane pentru a-i evacua pe pacientii internati.Operatiunea s-a desfasurat cu dificultate pentru ca sectia ... citeste toata stirea