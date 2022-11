Imi doresc ca toti constructorii de pe autostrada A7 sa lucreze precum constructorul roman

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a sustinut in Parlament o declaratie politica in care a aratat ca modul in care constructorul roman ce lucreaza la autostrada A 7 ar trebuie sa fie un model pentru toate celelalte firme de constructie implicate in proiect."Ani de zile s-a spus despre romani si Romania fie ca nu suntem in stare sa facem drumuri, fie ca nu stim si nu putem sa construim autostrazi si cai ferate, fie ca trebuie sa vina altii sa ne arate cum se face. Lucrarile pentru ... citeste toata stirea