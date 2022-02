Impact violent intre un autocar si un autoturism, la Prisaca Dornei. Un tanar de 20 de ani a murit

Coliziune intre un autoturism si un autocar, pe raza localitatii Prisaca Dornei, din judetul Suceava. Autocarul, care se deplasa pe ruta Iasi - Lyon (Franta), avea 60 de persoane la bord, iar avariile suferite nu i-au permis sa-si continue drumul. Un tanar in varsta de 20 de ani si-a pierdut viata dupa ce s-a izbit cu masina intr-un autocar in care se aflau 60 de persoane.Accidentul rutier s-a petrecut in noaptea de 9/10 februarie, pe raza localitatii Prisaca Dornei, din judetul Suceava. ... citeste toata stirea