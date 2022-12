Imperativul cofinantarii proiectelor europene, reclamat de primarul Ion Lungu in prezenta premierului Nicolae Ciuca

Aspecte punctuale, pe mai multe paliere, au fost abordate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), a anuntat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, vicepresedinte al acestei structuri."A fost un moment de bilant al colaborarii dintre autoritatile centrale si cele locale, discutandu-se despre bugetul de stat pentru anul 2023, aflat in dezbatere in Parlament" arata seful municipalitatii sucevene, participant la intalnire. Adunarea primarilor de municipii a ... citeste toata stirea