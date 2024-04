Implementarea salariului minim european va imbunatati in mod considerabil viata romanilor

Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, joi, ca in urma implementarii salariului minim european, romanii vor avea o serie de avantaje, intre care cresterea salariilor mici, in principal la salariatii din mediul privat, la un nivel adecvat situatiei economice din Romania, cresterea salariilor medii, ca efect al cresterii salariului minim, pentru a se mentine diferentierile de vechime, studii si experienta intre angajati, si nu in ultimul rand apropierea de media salariilor ... citește toată știrea