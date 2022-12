Impozitul pe garsoniera creste cu 38 de lei, la un apartament cu doua camere cu 37 de lei, la un apartament cu 3 camere cu 53 de lei, iar la un apartament cu 4 cu 62 de lei

> "Chiar daca lumea este saracita, nu cred ca 38 de lei pe an dezechilibreaza financiar o familie" a explicat primarul Ion Lungu > Din toate aceste cresteri de impozite si taxe locale, autoritatile sucevene estimeaza ca vor incasa la bugetul local pana in 25 milioane de euroConsiliul Local al municipiului Suceava aprobat, joi, in sedinta de indata, taxele si impozitele locale aplicabile incepand din ianuarie 2023."De cand sunt primar, este cel mai greu proiect de hotarare de aprobare a ... citeste toata stirea