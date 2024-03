> Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Sindromului Down pe esplanada Casei de Cultura din municipiul SuceavaAsociatia Sindrom Down Suceava ne invita sa ne alaturam evenimentului "Impreuna, prieteni!", care va avea loc in data de 21 martie a.c., pe esplanada Casei de Cultura a municipiului Suceava, in intervalul orar 12:30 - 15:00, marcand Ziua Mondiala a Sindromului Down.Aflam ca proiectul "Impreuna, prieteni!", dezvoltat de Asociatia Sindrom Down Suceava, cu sprijinul financiar al ... citește toată știrea