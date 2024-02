In 18 statii de transport de calatori vor fi montate 13 automate de e-ticketing si opt panouri electronice de informare

>"Este un proiect care vine sa intregeasca sistemul pe care il avem" a declarat primarul Ion LunguPrimaria Suceava implementeaza Sistemul inteligent de planificare a calatoriilor in transportul public din municipiu. Finantarea este atrasa in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 - Local, valoarea totala a proiectului fiind de aproximativ 6 milioane de lei, fara TVA. Contractul de finantare europeana a fost semnat in luna februarie 2023, de primarul Ion Lungu, la ... citește toată știrea