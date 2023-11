Peste 200 de copii s-au nascut prematur, in acest an, in Spitalul Judetean de Urgenta 'Sfantul Ioan cel Nou' de la Suceava, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, cu prilejul Zilei mondiale a prematuritatii.Potrivit sursei citate, in 2023 au fost inregistrate 213 nasteri premature cu copii sub 2.500 de grame, in conditiile in care anul trecut au fost 256 de astfel de cazuri.'Nasterea prematura este principala ... citeste toata stirea