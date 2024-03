In acest an va fi operationalizat sistemul antigrindina din judet

Alexandru Moldovan, prefectul judetului Suceava, a anuntat joi agricultorii suceveni ca se concretizeaza demersurile initiate cu 2 ani in urma de catre Institutia Prefectului Suceava si Directia pentru Agricultura Suceava."Sistemul antigrindina menit sa protejeze culturile din judetele Suceava si Botosani va deveni operational incepand din acest an" a spus prefectul.El a mentionat ca valoarea proiectului depaseste 3 milioane de euro si include infiintarea a 20 de puncte de lansare in cele ... citește toată știrea