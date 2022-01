In bataia vantului

Vantul care a batut in judet in cursul zilei de luni si de ieri a facut pagube si a produs teama...Trei autovehicule au fost avariate, luni seara, la Falticeni, de bucati din acoperisul unui bloc, smulse de vant.Potrivit ISU Suceava, din cauza fenomenelor meteo, trei autovehicule au fost avariate in urma caderii unor elemente de constructie ale acoperisului unui bloc de locuinte din municipiul Falticeni in zona cinematografului.La fata locului au intervenit pompierii militari cu doua ... citeste toata stirea