...si un fenomen considerabil de infractionalitate care nu se reflecta in numarul de dosare ajunse in instanta.Deputatii USR Emanuel Ungureanu si Diana Buzoianu, membra a Comisiei de Mediu din Camera Deputatilor, s-au deplasat recent la Romsilva - Ocolul Silvic Dorna Candrenilor si la Mestecanis, a anuntat USR Suceava printr-un comunicat de presa."In teritoriu s-au intalnit cu activisti de mediu, Sologiuc Gheorghe si Tiberiu Bosutar, care de ani de zile lupta cu mafia lemnelor aflata sub ... citeste toata stirea