In Bucovina facem alergie la laba ursului si la laba rusului

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat, miercuri seara, la Realitatea Plus, motivele care l-au determinat sa faca un miting antiextremism si a aratat ca "bucovinenii fac alergie la laba ursului si la laba rusului".Intrebat de ce a simtit nevoia sa organizeze un miting de combatere a extremismului si in ce consta extremismul la care face referire, Gheorghe Flutur a spus ca, in primul rand, este vorba de comportament."Nu as trece doar in dreptul faptului ca AUR ... citește toată știrea