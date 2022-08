In ciuda experientelor neplacute din exercitiile anterioare, pe POR 2021-2027 se lucreaza sub presiune

> "Daca nu ne incadram in termenul de realizare a proiectului european, partea ramasa neexecutata devine neeligibila si, atunci, va trebui suportata de autoritatea locala" puncteaza seful executivului sucevean > Primaria Suceava a depus la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est o fisa pentru un portofoliu de proiecte in valoare de 100 de milioane de euro, insa vrea si suplimentari, in a doua etapaSuntem deja in plin exercitiu financiar european 2021-2027, dar, din pacate, din acesta 2 ani ... citeste toata stirea