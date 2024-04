In decurs de o saptamana, Guvernul PSD a aprobat doua tronsoane de autostrada in judetul Suceava

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Soldan a declarat, joi, ca inceperea lucrarilor la autostrada Pascani - Suceava se apropie dupa ce guvernul a aprobat in sedinta proiectul privind indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,,Autostrada Pascani - Suceava"."E inca un pas important in realizarea acestui proiect crucial pentru dezvoltarea judetului Suceava, care vine la fix o saptamana de la aprobarea in sedinta de guvern a indicatorilor tehnico-economici ai unui alt ... citește toată știrea