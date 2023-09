> Majorarea cu 50% a indemnizatiei de crestere a copilului pentru parintii de gemeni, tripleti si multipleti a intrat in vigoare, a anuntat AJPIS SuceavaFamiliile cu gemeni, tripleti sau multipleti in componenta vor beneficia de majorarea cu 50% a indemnizatiei de crestere a copilului, dupa publicarea in Monitorul Oficial nr. 844/19.09.2023 a Hotararii nr. 865 din 14 septembrie privind modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010, act legislativ ... citeste toata stirea