In judet continua sa scada numarul cazurilor active de COVID-19 si cel al persoanelor care necesita tratament in spitale

Numarul cazurilor active de COVID-19 din judet era ieri 2.483, in scadere fata de ziua de marti cand se inregistrau 2.600 de cazuri. Numarul pacientilor cu COVID din spitalele judetului a scazut sub 400, la 385.Potrivit centralizarii Prefecturii, in judet, in anterioarele 24 de ore, au fost internate 31 de persoane suspecte de infectie cu SARS-CoV-2, iar in acelasi interval au fost externate 67 de persoane.In aceeasi perioada de referinta au decedat 5 persoane ca urmare a infectiei cu ... citeste toata stirea