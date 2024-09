In judetul Galati e nevoie urgenta de roabe, galeti, lopeti sau produse de curatenie

> Alexandru Moldovan le multumeste sucevenilor care fac donatii pentru sinistratiPrefectul de Suceava Alexandru Moldovan a transmis ca in vederea ajutorarii cetatenilor din zonele afectate de inundatiile din ultima perioada, a avut discutii cu "conducerea ministerului" si ca au fost primite informatiile privind materialele de care este nevoie stringenta in prima faza de interventie."Astfel, ca materiale de prima necesitate, populatia afectata din judetul Galati are nevoie urgenta de roabe, ... citește toată știrea