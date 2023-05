Directia Judeteana de Statistica Suceava a facut publice datele demografice din judetul Suceava pentru primele doua luni ale acestui an.Potrivit sursei citate, in luna februarie 2023, in judetul Suceava, conform datelor operative, au fost inregistrati 518 nascuti vii, numarul lor fiind in scadere cu 136 copii fata de luna ianuarie 2023; comparativ cu luna februarie 2022 numarul nascutilor vii a scazut cu 7 copii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ ... citeste toata stirea